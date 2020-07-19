موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقنوات الناقلة لها

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الأحد، الموافق 19 يوليو، في إطار مباراة إياب منافسات النصف نهائي لكأس الاتحاد الانجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب " ويمبلي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ونجح فريق أرسنال في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي"، بالدور نصف النهائي من البطولة الإنجليزية الكبيرة، مساء أمس السبت.

وأحرز المهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، هدف الجانرز الأول في الدقيقة 19، بعد كرة عرضية رائعة من نيكولاس بيبي، من جهة اليمين، قابلها "أوباميانج" بتسديدة رائعة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.