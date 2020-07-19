البرلمان يقف دقيقة حداد على روح الفريق محمد العصار

نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل، ووقف نواب البرلمان دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الوزير الراحل.

وحصل العصار على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، وهو وسام تكريمي رفيع تهديه الدولة المصرية لمن يساهم بعمل مميز في المجالات المختلفة.

كما حصل على نوط الواجب من الطبقة الأولى، ويمنح للعسكريين ذوي الخدمات المتميزة في غير ميدان القتال.

واستلم ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وهي ميدالية عسكرية مصرية أنشئت عام 1959 وتمنح لأفراد القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة 20 عاما على الأقل، إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.

كما حصل على نوط الخدمة الممتازة، وهو نوط عسكري مصري أُنشئ عام 1972 ويمنح لضباط القوات المسلحة المصرية الذين أمضوا 30 سنة في خدمة الوطن.