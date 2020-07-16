منها إلكترونيا.. تعرف على طرق رفع الشكاوى إلى مجلس النواب

أوضح مجلس النواب المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، للمواطنين طريقة التقدم بشكوى ورفعها للمجلس إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية طريقة رفع شكوى إلى مجلس النواب المصري، وفقا لما أعلنه البرلمان، استمرارا لسلسلة الخدمات االتي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة تقديم شكوى لمجلس النواب

ـ ترفع الشكاوى لمجس النواب من خلال الرابط التالي من هنــــا

ـ من خلال الاتصال على رقم 0227931211.

ـ من خلال التواصل على أرقام الواتس أب الخاصة بالمجلس 01208842222، 01027727701.

ـ من خلال ارسال فاكس على الرقم 0227946272.

ـ من خلال البريد الالكتروني publiccopinion@parliament.gov.eg.

كما أتاح المجلس خدمة الاستفسار عن الرد على الشكاوى من خلال كتابة رقم الشكوى، السنة، وادخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بمقدم الشكوى.

ومجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، يتولى اختصاصات مختلفة، ورد النص عليها في دستور 2014، فوفقا للمادة 101، بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية.