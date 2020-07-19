محافظ دمياط توافق على فتح تخصصات جديدة بالتعليم الفني

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعليم الفني، حيث وافقت على فتح فصول ملحقة لتخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج بالمدارس الآتية:

مدرسة دمياط الثانوية الزراعية (مهنة فني تصنيع وإنتاج الألبان) - مدرسة فارسكور الثانوية الزراعية (مهنة فني تصنيع وإنتاج الألبان) - مدرسة فارسكور الصناعية بنات (مهنة فني ملابس جاهزة) - مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج (مهنة فني ملابس جاهزة ) - مدرسة دكتور رفعت المحجوب الصناعية بالزرقا (مهنة فني إلكتروني صناعي).

وجاء ذلك بناء على الخطة الاستراتيجية "رؤية مصر 2030" ولحاجة سوق العمل، وتحقيقا لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم والتدريب المزدوج.