عبدالعاطي: الري الحديث يساعد الفلاح ويرفع الإنتاج

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنّ مشروع تبطين الترع هدفه تقليل البخار بما يوفر الموارد المائية.

وأضاف عبدالعاطي، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف، أنّه جرى وضع خطة التبطين وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وسيتم تبطين 7 آلاف كيلومتر، على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، لتوفير المياه وخلق فرص عمل كثيفة لإعداد كبيرة قد تصل لـ9 آلاف شخص.

وشدد عبدالعاطي، على أنّ تحقيق مشروع الري الحديث أحد أهم ألاولويات خلال المرحلة المقبلة، ويتم اطلاع الفلاحين على وسائل الري الحديث لزيادة الإنتاج بنسبة 30% بما يقلل تكلفة الإنتاج من حيث السماد والعمالة و"يكون الفلاح كسبان".

وتابع: "العنب أحيانا ينفجر بسبب كثرة المياه، وبالتالي يتلف والخسارة يتحملها الفلاح، والأسلوب الحديث يوفر للفلاح وللدولة"، مضيفا: "جرى إجراء التجارب في جميع أنحاء مصر، وعقد مؤتمرات حضرها الفلاحين".

واستطرد: "دورنا فني لمساعدة الفلاح وزيادة الإنتاج بنسبة 30%، وهذا أمر إيجابي، فالزيادة تتم دون استثمارات"، وحذر من إلقاء القمامة في الترع بسبب تكلفة التطهير.