الموارد المائية: أخذ مسحة من وزير الري غدا لمخالطته محافظ الدقهلية

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا، اليوم، وذلك في ظل التعاون بين الطرفين لبحث بعض الأمور المتعلقة بالشأن المائي، والمشروعات المشتركة بينهما، في صباح اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "اكسترا نيوز": "جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مثل ارتداء الكمامات وعدم المصافحة بينهما، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وهو ما أوضحته الصورة الملتقطة للقاء".

وتابع: "الوزير في صحة جيدة، وسنأخذ مسحة منه غدًا، وكل المخالطين في المكتب والوزارة، ونعقم الوزارة يوميًا".