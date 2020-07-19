وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية للكيمياء بنسبة نجاح 86%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 (الدور الأول).

جاء ذلك عقب الاجتماع، الذي عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع موجهي عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، لمناقشة وجهة نظر الموجهين في مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب.

وفي ضوء هذا الاجتماع، تم البدء أمس في تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، البالغ عددها 15 ألفًا و634 ورقة، أسفرت عن نجاح 13488طالبًا/ طالبة بنسبة نجاح 86.3%.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 5113 طالبًا/ طالبة (بنسبة 37.91.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% ، فضلاً عن حصول 1762 طالبًا/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2123 طالبًا/ طالبة (بنسبة 15.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالبًا/ طالبة (بنسبة 11.83% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.