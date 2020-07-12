3 إجراءات يجب اتباعها عند "ضياع" كارت شحن عداد الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر 3 إجراءات يجب اتباعها عند فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خصوصًا إذا لم يكن مسجلا باسمه ولا يوجد صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت.

الخطوات التي يجب اتباعها:

- يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبتاريخ الفقد نفسه.

- التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد؛ لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء، ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد "عقد ملكية أو عقد إيجار موثق".

- سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيجرى استلام الكارت الجديد في اليوم نفسه إذا كان يوجد به رصيد بالقيمة نفسها التي كانت في الكارت المفقود، أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة، ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.