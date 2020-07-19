"الموسيقيين" ترفع يدها من قضية "الشرنوبي" و"الطباخ" وتتركها للقضاء

قررت نقابة المهن الموسيقية، رفع يدها من الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي بالإيقاف عن الغناء، وذلك بناء على رغبة الفنان محمد الشرنوبي ومحاميه.

كانت اللجنة الثلاثية المتكونة من غرفة صناعة السينما، نقابة السينمائيين ونقابة الفنون التمثيلية، بحضور السيد عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات، قد فعلت نفس الأمر قبل أيام.

وقدم الشرنوبي، ما يفيد بأنه رفع دعوى قضائية على شركة إيرث برودكشن، لفسخ العقد لعدم التزام الشركة، بالتزاماتها الواردة في العقد، فقد قررت اللجنة الثلاثية رفض طلب إيقاف الفنان، لعدم اختصاص اللجنة، حيث إن القضية أمام القضاء الآن.