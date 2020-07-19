"قطاع الأعمال": لا نية لتصفية الشركات وسيثاب العامل على تقليل الخسائر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لا يوجد نية على الإطلاق لتصفية الشركات بدليل أن القانون الجديد وضع آلية محددة في حالة استمرار الخسائر وهي زيادة رأس المال، فضلا عن أن العامل سيثاب على تقليل الخسائر كأن الشركة حققت أرباحا.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، لمناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، إن الأراضي التابعة للشركات التي تم تصفيتها، تم تحويل نشاطها لسكني بدلا من صناعي لتعظيم قيمتها السوقية واستخدامها لدفع حقوق ومستحقات العمال.

ومن جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال بالجلسة العامة الأن، إن المصلحة الأساسية للعامل هو تحسين وضعه الوظيفي ورفع المزايا الاجتماعية، فهدفنا كلنا هو تحسين أوضاع العمال.