هشام توفيق يوضح أهمية إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم على أرض مصر

تحدث الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن صناعة الغزل والنسيج، على خلفية توقيع مصر عقد لبناء أكبر مصنع على مستوى العالم بالمحلة، لافتًا إلى أنه ينتج عنه تجارة وزراعة أقطان تمس نحو 5 ملايين مواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "عدد العاملين الذين ممكن أن يتأثروا من هذا القطاع 8 أو 9 ملايين مواطن، وحتى أوائل التسعينات مصر كانت ملكة القطن، ونحاول أن نرجع إلى مكانتنا مرة أخرى".

وتابع أن مصر تصدر قطنا بنحو مليار وربع مليار دولار في السنة: "لا تنتج مصر إلا بقدر ما تستطيع التسويق، ومن ثم فإننا سنعمل على إعادة تسويق القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول".

وأردف أن الطلب على الأقطان طويلة التيلة أقل من 2% من إجمالي الطلب العالمي: "نعد العدة لكي نعمل على الأقطان والغزل والأقمشة".

وواصل: "نعد خطة لتطوير القطن والغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه على مدى سنتين أو 3 سنوات، والمصنع الذين أعلنا عنه اليوم، رسي علينا في مناقشة منذ 3 شهور، لكننا كنا نعد العقود، وهو أكبر مصنع في العالم للغزل تحت سقف واحد، ويليه مصنع في الهند، ومن الحق أن يسجل في موسوعة جينيس"