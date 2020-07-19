مدبولي يستقبل نظيره اليمني بمطار القاهرة.. وجلسة مباحثات موسعة اليوم

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، الذي وصل اليوم إلى مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.

رئيس الوزراء اليمني في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى

ورحب مدبولي، بـ عبدالملك والوفد المرافق له، مؤكّداً أنَّ هذه الزيارة سوف تمثل فرصة مهمة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات.

ومن المقرر، أنَّ يترأس مدبولي، وعبدالملك جلسة مباحثة موسعة بعد ظهر اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، تتناول مختلف أوجه التعاون المشترك.