عضو مجلس الأطباء: رسالة شكر رئيس الوزراء للفريق الطبي "إيجابية"

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الرسالة التي كتبها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم بخط يده يشكر فيها الأطباء ويظهر تقديره فيها لما يقوم به الفريق الطبي في مواجهة فيروس كورونا، خلال زيارته لمستشفي أسوان التخصصي، في أسوان رسالة إيجابية للغاية، وتحمل معاني عدة لتقدير القيادة السياسية والجهات التنفيذية وعلى رأسها رئيس الوزراء لما يقوم به الفريق الطبي وما يبذله من تضحيات في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ"الوطن": " ننتهز هذه الفرصة لكي نطالب رئيس الوزراء، بترجمة رسائل الشكر والتقدير للأطباء، إلى تنفيذ فعلي على الأرض بحل مشكلة تكليف الأطباء الذين يصل عددهم إلى 7000 طبيب، بالإضافة إلى بحث زيادة بدل العدوى للأطباء، باعتبارهم من أهم المشاكل العاجلة التي يعاني منها الأطباء، خلال الفترة الحالية".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء حرص على أن يكتب في دفتر زيارات مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، التي تم تخصيصها كمستشفى عزل صحي بعد تفشي فيروس "كورونا" وحتى الآن، عبارات تترجم تقديره للأطقم الطبية فكتب: "شرُفت اليوم بزيارة مستشفى "أسوان التخصصي" وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري واحترامي لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس "كورونا" بكل همة وضمير وكفاح، مرة أخرى كل تقديري وتحياتي لكم جميعا.. وتمنياتي بدوام التوفيق".