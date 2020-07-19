غدا..بكين تقرر خفض مستوى الاستجابة للطوارئ الصحية بسبب كورونا

قررت سلطات العاصمة الصينية "بكين"، اليوم، خفض مستوى الاستجابة للطوارئ الصحية بسبب وباءكورونا المستجد "كوفيد-19" من المستوى الثاني إلى الثالث، اعتبارا من غد الاثنين.

وقال نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين "تشن بي"، في مؤتمر صحفي، إن القرار يأتي بعد شهر تقريبا من رفع المدينة استجابتها الطارئة إلى المستوى الثاني "الطواريء الصحية تتألف من 4 مستويات" في 16 يونيو الماضي بعد عودة ظهور حالات إصابة جديدة بعدوى محلية مرتبطة بسوق "شينفادي للبيع بالجملة" في منطقة "فنجتاي" جنوب بكين.

وأضاف "بي"، أن بكين ستبدأ تدريجيا، بعد خفض مستوى الاستجابة للطواريء، في عقد مؤتمرات ومعارض وفعاليات رياضية وعروض، مع إعادة فتح دور السينما في المدينة بقيود على عدد الزوار.

وأشار "بي"، إلى أنه سيتم كذلك السماح بتجمعات تصل إلى 500 شخص شريطة الوفاء بمتطلبات الوقاية المتعلقة بكوفيد-19، وسيتم إعادة فتح الحدائق والمعالم السياحية والصالات الرياضية والمكتبات والمتاحف مع تحديد عدد الزوار.

ولم تسجل بكين أي حالة جديدة بكورونا بعدوى محلية لـ 13 يوما على التوالي، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة منذ عودة ظهور المرض في 11 يونيو الماضي 335 حالة، خرج منهم 203 مرضى من المستشفيات بعد شفائهم.