دبلوماسي صيني: المملكة المتحدة تفوت فرصة أن تكون رائدة بحظرها هواوي

اعتبر السفير الصيني لدى المملكة المتحدة "ليو شياو مينج"، اليوم، أن قرار الحكومة البريطانية بحظر شركة "هواوي" التكنولوجية الصينية يفوت عليها فرصة أن تصبح دولة رائدة.

وقال مينج، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية، إن قرار الحكومة البريطانية بحظر شراء معدات جديدة من "هواوي" لدعم شبكة الجيل الخامس بعد 31 ديسمبر 2020 وإزالة جميع معدات "هواوي" من شبكات الجيل الخامس في البلاد بنهاية عام 2027، هو "يوم أكثر قتامة بالنسبة للمملكة المتحدة لأنها تفوت فرصة أن تكون دولة رائدة".

من جانبها، أعربت "هواوي" عن خيبة أملها حيال قرار الحكومة البريطانية، معتبرة أن هذا القرار يهدد بنقل بريطانيا إلى مسار رقمي بطيء وزيادة قيمة الفواتير وتعميق الفجوة الرقمية.