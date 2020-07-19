محافظ الجيزة يوجّه بسرعة الانتهاء من وصلات مياه الشرب في أطفيح

يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروعات مياه الشرب بمركز أطفيح، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، إذ تفقد مشروع توسعات محطة مياه أطفيح، ووجّه بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المشروع.

وحرص راشد على متابعة معامل التنقية والتطهير والمراحل التي تمر بها المياه داخل المحطة.

رافق المحافظ خلال جولته، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمود مدينة رئيس مركز أطفيح.