محافظ الجيزة يتابع مشروعات المياه والرصف ومستوى النظافة بعدة مناطق

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأعمال الجارية لمشروع محطة مياه منشأة القناطر والتي تبلغ طاقتها 40 ألف مترا مكعبا، ما يساهم في توفير المياه بكميات جيدة لمواطني المركز والقضاء على مشكلات الانقطاعات للمياه.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة النيل بمركز ومدينة منشأة القناطر موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى استغلال من سور الحديقة.

وتابع راشد الأعمال الإنشائية لمدرسة المصطفى الثانوية بقرية الحسانين بالمناشي والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر بسعة 33 فصلا دراسيا، وسوف تساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية بالمركز ومن المقرر دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.

وتفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم، مشددا على رئيس المركز برفع القمامة المتراكمة بجانبي السكة الحديد بمنطقة بشتيل مع وضع حلول جذرية لعدم تكرار القاء القمامة بالمنطقة، موجها بتنظيم موقف الميكروباصات ومنع الوقوف العشوائي.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ طبقه أسفلت سطحية لشارع ترعة الزمر ببشتيل واستكمال سور السكة الحديد، وتفقد المحافظ شارع مزلقان الكوم الأحمر موجها برفع كفاءة النظافة وأعمدة الإنارة والجزيرة الوسطى.

كما كلف المحافظ بعمل تصور لمصرف الأسطبل لإقامة سوق حضاري عليها لخدمة المواطنين، وتفقد محافظ الجيزة مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر في زيارة شملت متابعه جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والوقوف على الخدمات المقدمة موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وكل الاحتياجات اللازمة للمستشفى.

وأكد المحافظ للأطباء والممرضين على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة المقبلة ورفع أقصى درجات الانضباط موجها في الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على عدم الامتناع عن استقبال أي مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حالة عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى.