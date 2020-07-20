حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز علم الفلك بالاهتمام بدراسة علم الأبراج والذي يتم من خلاله تحديد الصفات الشخصية للأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل العلاقات ما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد وعطارد في برجك يمنحك إصرارا وثقة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران الشمس والقمر في برجك تمدك بالسحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزل العلاقات وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم إزدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مينا مسعود، ويوافق تاريخ ميلاده 17 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اقتران الشمس والقمر الجديد في منزل الحظ يمدك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والتبذير والمغامرة وعليك أن تنظم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالطمأنينة بسبب حوار إيجابي يجمعك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.