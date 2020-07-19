حظك اليوم الأحد 19-7-2020.. برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز صفات مولود برج الحوت أنه كتوم لأسرار الآخرين ويحافظ عليها دائما، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط لكن لا تكن متطلبا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويدفعك ذلك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.