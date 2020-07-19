وزير قطاع الأعمال: رايح أستلف عشان أسدد تعويضات العمال

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حالة جدل شديدة أثناء مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، خلال مناقشة طلبات إعادة المداولة التي تقدم بها عدد من النواب على بعض المواد بمشروع القانون.

من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، إنّ عدد الشركات التابعة لقطاع العامة 126، جرى تصفية أثنين فقط منها، والباقي هناك خطط إصلاح بشأنها، موضحا أنّ الوزارة تعمل الآن على سداد تعويضات العمال التي تٌقدر بـ5 سنوات قائلا: "علينا فلوس لسه مدفعناهاش ورايح استلف عشان حقوق العاملين، لحد ما نبيع الأراضي الخاصة بالشركات دي"، موضحا أنّ آخر عائد حققته هذه الشركات كان منذ سنوات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال: "إحنا بنسمع صوت العمال، لكن لا يمكن علي الإطلاق أن نجور على حق صاحب رأس المال في وضع اللوائح الخاصة بالشركات".