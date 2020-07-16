عبير موسي لـ"الوطن": سنحدد سحب الثقة من الغنوشي في الجلسة العامة

أودعت اليوم الخميس، لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.

وقالت عبير موسي، النائبة التونسية المعارضة ورئيسة الحزب الدستوري الحر، إن النصاب القانوني للائحة سحب الثقة من رئيس لبرلمان راشد الغنوشي مكتمل، وتبقى خطوة واحدة ليصبح الغنوشي خارج مجلس نواب الشعب التونسي.

وأضافت موسي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "سنحدد خلال الجلسة العامة القادمة في البرلمان التونسي سحب الثقة من راشد الغنوشي، حيث يلزم 109 أصوات حتى يتحقق هذا".

وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل ثلاثة كتل هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.

وتوالت المطالب بإقالة الغنوشي في الأيام الأخيرة، بعد أن أشار الحزب الدستوري الحر إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة لم تعد حكرا على النواب فحسب.

وكان نواب "كتلة الدستوري الحر" قد دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان منذ يوم الجمعة الماضي، معلنين رفضهم لترؤس الجلسات العامة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على خلفية أن "شرعيته انتهت"، وفق تصريح رئيسة الكتلة عبير موسي.

وتقود عبير موسي محاولة الإطاحة بالغنوشي من على رئاسة البرلمان، التي تتهم الغنوشي بالإرهاب وبتلقي حركة النهضة أموالا من الخارج، وتؤكد أن تأسيس حركة النهضة شابته عدة خروقات، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.