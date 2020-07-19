موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نادي ألافيس ضد برشلونة، التي تجمعهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".

موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة

وتنطلق مباراة ألافيس ضد برشلونة على ملعب "مينديزوروزا"، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ألافيس ضد برشلونة

ويمكنك مشاهدة مباراة ألافيس ضد برشلونة فور انطلاقها، عبر قناة "بي إن سبورتس 1، و3" بتعليق نوفل الباشي، على أن يتولى مهمة إدارة المباراة حكم الساحة خوان مارتينيز مونويرا صاحب الـ38 عامًا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي بالمركز الأول ريال مدريد، فيما يأتي ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.