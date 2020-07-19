خطة لتطوير وتجميل شوارع وميادين بسيون وكفر الزيات بالغربية

تفقدت نجوى العشيري السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، مقر الحملة الميكانيكية في مدينتي كفر الزيات وبسيون، للوقوف على بعض المشاكل والعمل على حلها.

ووجهت "العشيري" رئيس مركز ومدينة بسيون بضرورة تخصيص موظف مسؤول لمتابعة الحضور والإنصراف.

وأكدت "العشيري" حرص محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي على دعم خطة التطوير والتجميل بشوارع وميادين المحافظة، للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري، حيث تابعت أعمال تطوير مدخل البوابة بمدينة بسيون، ودهان البلدورات والأحواض المزروعة بكفر الزيات.

كما تابعت الأسواق العشوائية والمواقف في مدينة كفر الزيات، ووجهت بمنع التكدس والازدحام، لمنع انتشار عدوى كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.