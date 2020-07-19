صور.. محافظ الغربية يتفقد 5 لجان ثانوية عامة بالسنطة وزفتى

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، منذ الصباح الباكر على تفقد عدد من مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بالسنطة وزفتى.

تفقد محافظ الغربية، قبل بدء الامتحانات مدرسة خباب ابن الإرث بالسنطة ومدرسة منشأة السنطة الابتدائية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، حيث تأكد من عمليات التعقيم قبل دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات وقياس الحرارة، وتوزيع الكمامات والمطهرات.

كما حرص "رحمي"، بعد دخول الطلبة اللجان على متابعة سير أعمال الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها، حيث تفقد مدرسة سنباط الثانوية زفتي ومدرسة أبوبكر الصديق بسنباط ومدرسة سنباط الأميرية، موجها بتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفير جميع الخدمات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالغربية والبالغ عددهم 34 ألفا و780 طالبا وطالبة، اليوم الأحد، اختبار مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لطلال الشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع لطلال الشعبة الأدبية، واختبار الاستعداد للقبول في الجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، والرياضيات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (العلوم والرياضيات). في 121 لجنة على مستوى المحافظة.