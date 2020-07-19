نائب محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية بمدينتي طنطا وقطور

تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، 4 مدارس بمدينتي طنطا وقطور للوقوف على سير أعمال الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، تنفيذًا لتكليفات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تفقد نائب المحافظ، لجان مدرسة الشهيد يحيا الوطن الابتدائية، ومدرسة محمد عبد الرحيم الابتدائية بمدينة طنطا، كما تابع سير الامتحانات بمدرسة قطور الإعدادية الحديثة بنين ومدرسة قطور الثانوية المشتركة.

وتابع الدكتور أحمد عطا عمليات التعقيم قبل دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات وقياس الحرارة، وتوزيع الكمامات والمطهرات.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة قطور لمتابعة تطوير الأداء الحكومي لخدمة المواطنين، كما تفقد موقع إنشاء أحد الميادين بمدينة قطور.