تجنب العقارات المخالفة.. إجراءات تركيب الإعلانات بالطرق الرئيسية

يرغب العديد من أصحاب الشركات والمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في وضع إعلانات الطرق للترويج لمنتجاتهم، بحجز مساحة إعلانية على الكباري والمحاور والطرق السريعة والرئيسية، بالعديد من المناطق المختلفة، وتتيح وزارة التنمية المحلية خدمة الإعلانات بالطرق وفق معايير معينة.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة لترخيص إعلانات بالطرق وفق الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المفوض للإعلان معتمدا من الشركة المعلن عن منتجها.

- حال الإعلانات أعلى العقارات، يجب ألا يكون هناك مخالفات وجوبية لإزالة العقارات أو قرار ترميم لم يتم تنفيذه.

- تحسب الرسوم المقررة على جدول التنظيم والإدارة وتكون حسب لائحة الإعلانات.

المستندات المطلوبة

- تفويض من وكالة الإعلان المتعاقد معها صاحبه.

- صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالمشروع المعلن عنه.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الإعلان.

- صورة من السجل التجاري الخاص بصاحب الإعلان.

- شهادة من استشاري عقارات بتحمل العقار المقصود لمساحة الإعلان وعدم إصابته بأي ضرر.

- صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصة.

- طلب عام مختوم بختم الشركة مع ذكر عنوان الشركة المعلن عن منتجها.

الإجراءات المطلوبة

- يستوفي صاحب الإعلان نموذج ترخيص إعلانات يتم الحصول عليه من الأحياء الخاصة بالمحافظات.

- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والسالف ذكرها.

- تدرس الإدارة المختصة الطلب للتأشير عليه بالموافقة أو الرفض.

- تحديد الرسوم المطلوبة بناء على التأشيرة.

- يسدد صاحب الإعلان الرسوم المقررة لتركيب الإعلان الخاص به.

- إصدار الترخيص بالإعلان في المكان المتفق عليه.