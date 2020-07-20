حظك اليوم الإثنين 20-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية اجتماعية، يعشق تكوين الصداقات الجديدة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال واليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.