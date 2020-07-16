حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بعدم قدرته على الحفاظ على ثبات حالته المزاجية لفترة طويلة، ولكنها متقلبه باستمرار.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم، لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.