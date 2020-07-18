حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:10 ص | السبت 18 يوليو 2020
مولود برج الجوزاء شخصيته مُتحمسة يحب أن يخوض تجارب جديدة وخارجة عن المألوف، ويحب كذلك خوض الأحاديث والنقاشات مع الآخرين.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني
الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء، كما أن لديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جونى ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.