وزير خارجية الأردن: أمن مصر المائي من أمننا.. وندعم وحدة ليبيا

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن الأمن المائي المصري من أمن الأردن، معربًا عن آمال بلاده في أن تفضي محادثات سد النهضة إلى اتفاق على أساس القانون الدولي يحفظ جميع حقوق الأطراف.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري، أنه تناول مع "شكري" الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أن الكل قلق من المآل الذي تسير نحوه الأمور.

وحذر الصفدي، من أقلمة الأزمة الليبية، مؤكدًا على أن ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيدا، ومن ثم فإن بلاده تدعم كل الجهود التي تستهدف التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويحول دون أن تتحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية.