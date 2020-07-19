وفاة سيدة إثر إصابتها في انهيار منزل بسوهاج

توفيت، منذ قليل، ربة منزل داخل مستشفى سوهاج الجامعي، متأثرة بإصابتها إثر انهيار منزلها بقرية الرويهب بمركز المنشأة.

وأصيبت ربة منزل و3 أطفال في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الرويهب، بسبب قدم المنزل وتهالكه، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة.

وأوضح مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المنشأة، أن المنزل مكون من 3 طوابق، ومشيد بالطوب الأحمر، وأن سبب الانهيار هو زيادة الأحمال على المبنى، وقدمه وتهالكه، لافتًا إلى استخراج الأم وأبنائها من بين الأنقاض.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بقرية الرويهب، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال ربة منزل و3 أطفال من بين الأنقاض.

وتبين من الفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مشيد بالطوب الأحمر، ملك فاروز محمود محمد دياب، ما أدى إلى إصابة كل من زينب دياب إبراهيم، التي توفيت أثناء علاجها بالمستشفى الجامعي، وأبنائها ياسين هاني فاروز، عامين، و"يوسف"، 4 سنوات، و"أسيل" 3 سنوات.

وأدى الانهيار إلى تلف محتويات المنزل بالكامل، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.