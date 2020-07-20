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محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 20-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:11 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء شديد القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم ازدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مينا مسعود، ويوافق تاريخ ميلاده 17 سبتمبر.

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