البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب على مجموع مواد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وتعديل السنة المالية لتكون وفقا للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري، بحيث تبدأ السنة المالية لبيت الزكاة والصدقات في الأول من يناير، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.

ووافق المجلس اعلى إعفاء بيت الزكاة من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الصندوق مباشرة في إطار الغرض منه".

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنّ الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعي، وصولا لحياة كريمة للمواطن، ونصت المادة 8 منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشارت المذكرة الايضاحية، إلى إنشاء بيت الزكاة والصدقات والذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، ويهدف لصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، في أعمال الخير، وتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات، ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير، ومن العائد الاستثماري لأموال البيت في الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.