شكري: جلب المرتزقة إلى ليبيا تهديد للأمن القومي المصري

قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إن ما يجري فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري، مؤكدا أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة"عمان"، أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير، وتابع قائلا: "لابد من مواجهته بشكل حاسم".

وأشار شكري، إلى أن التدخلات الخارجية في ليبيا، وجلب المسلحين الأجانب يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري والعربي، متهما أطرافا خارجية بزعزعة الاستقرار.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي لإنهاء الأزمة.

واستقبل العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ⁧بعد ظهر اليوم، شكري في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية "⁧‫عمان".

وكان ‬⁩شكري‬⁩ وصل فى وقت سابق إلى العاصمة الأردنية ⁧‫فى مستهل جولة تشمل رام الله.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في وقت سابق، اليوم، إن زيارة شكري، إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة "رام الله"، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف حافظ، أن زيارة شكري إلى "رام الله" تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.