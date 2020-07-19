بعثة الري المصرية في أوغندا تنجز أعمال تطوير الاستراحات بالجهد الذاتي

أنهت بعثة الري المصرية بأوغندا أعمال الصيانة والتطوير لجميع الاستراحات التابعة للبعثة بالتشغيل الذاتي وتوجيهات، ومتابعة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية.

وانتهت بعثة الري المصرية بأوغندا من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة للبعثة بجنجا بأوغندا، حيث انتهت البعثة المصرية بأوغندا تحت إشراف وإدارة الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين ورئيس بعثة الري المصرية من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا وعددها 6 استراحات عن طريق التشغيل الذاتي مما أدى إلى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز 25% من التكلفة المقررة.

وفصلت وزارة الري أعمال بعثتها في بيان أصدرته، اليوم، أوضحت فيه أنه تم إنشاء أسوار جديدة (1200 م × 3.20م) واللاند سكيب (4000 م2) حول 6 استراحات، عن طريق التشغيل الذاتي مما أدى إلى توفير ما يقرب من 750 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز 25% من التكلفة المقررة.

ووفقا لتوجيهات الدكتور عبدالعاطي وزير الري، فإنه من المقرر صيانة وتأهيل 6 مباني لإقامة العاملين الأوغنديين و6 جراجات واللاند سكيب المحيطة بهذه المباني الملحقة باستراحات الري المصري بجنجا بأوغندا، وذلك عن طريق التشغيل الذاتي وكذلك صيانة وتأهيل استراحة كمبالا وإنشاء السور (220م × 3.20 م) واللاند سكيب حولها.

وناقش الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر الهاتف مع الدكتور عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين، رئيس الري المصري في أوغندا، جهود البعثة المصرية في أوغندا خلال الفترة الماضية وأشار إلى متانة علاقات التعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه، ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية جارٍ تنفيذ 5 خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه و لخدمة المجتمع الأوغندي.