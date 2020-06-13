متحدث وزارة الري: إثيوبيا تهدر الوقت

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن يوميين من أيام المفاوضات التي تدور حاليًا مع إثيوبيا والسودان ضاعا في الاتفاق على كيفية إدارة الجلسات الخاصة بسد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذا إهدار للوقت، وإثيوبيا تخل باتفاقية المبادئ، وأتابع معكم المشهد وأطلعكم على التفاصيل، وقد يكون هناك شيء واضح، اليوم، وسنعرضه إذا خرجنا به".

وتابع: "إثيوبيا تبحث عن مصالحها فقط، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، مصر لن تتخلى عن حقوقها الأصيلة في مياه النيل، ومصر تعاني الآن من ندرة مائية، وهناك استراتيجية قومية للتعامل معها، والسودان قال إنه سيعيد دراسة المقترحات، لكن عامل الوقت مهم بالنسبة لمصر، والورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات لدول المصب في أوقات الجفاف، وتريد أن يكون لها تغيير قواعد الملء والتشغيل خلال الفترة المقبلة وفقا لاحتياجاتها".