أستاذ بـ"البحوث الزراعية" يكشف أسباب كثرة الحشرات في المنازل بفصل الصيف

قال الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، إنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يبدأ معدل تكاثر الحشرات يزيد، مشيرا إلى أن هناك مدى حراري لنشاط الحشرات يتراوح ما بين 15 إلى 35 درجة مئوية، وهذا المدى يناسب فصلي الربيع والصيف ويبدأ معدلات التكاثر ترتفع خاصة أن فترة الإنتاج من البيضة إلى الحشرة الكاملة تقل من 9 - 12 يوما وهو ما لا يحدث في الشتاء.

وأضاف "رزق"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أن الحشرات تتغذى على مخلفات الشوارع، لافتا إلى أن بيض الذباب يفقس في خلال 30 ساعة أي يوم واحد، موضحا أن تكاثر الحشرات نادرا ما يحدث داخل المنازل ولكن عادة يتم خارج المنازل.

وأوضح أن أغلب الحشرات في المنازل تكون زائرة لعدة أسباب، وهي حماية نفسها من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في النهار، كما أنها تجد من المنازل مكان مناسب تتواجد ليلا، كما أن الحشرات تدخل في المنازل بهدف التغذية إذ أنها تنجذب لروائح الغذاء.