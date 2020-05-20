صور... رش مزارع سانت كاترين لحمايتها من الحشرات

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى رش 70% من مزارع المدينة لحمايتها من الحشرات، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين بمحمية سانت كاترين، ومديرية الزراعة، لكون المدينة محمية طبيعية ولا يسمح باستخدام المبيدات بها.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى استخدام مواد غير مضرة بالبيئة وفي نفس الوقت تقضي على الحشرات، نظرًا لأن عملية الرش "استباقية" أي قبل مهاجمة الحشرات للنباتات والمحاصيل الزراعية.

وأوضح أن الحشرات كانت تهاجم محاصيل المزارعين كل عام وتقضي على 90% منه مما كان يؤثر بالسب على الدخل القومي للمزارعين، والذين قاموا بدورهم في التقدم بطلبات لمساندتهم في لقضاء على هذه الحشرات وبالفعل جرى التنسيق بين مكتب زراعه سانت كاترين ومع المزارعين، لبدء أعمال الرش المسموح بها في وقت مبكر حتي لا تتمكن هذه الحشرات من القضاء علي الثمار.