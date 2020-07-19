قاسم: عدم تعاطي المخدرات من شروط قبول المتقدم للعمل في مهنة السايس

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم نشاط انتظار المركبات في ساحات الانتظار والشوارع، موضحًا أن أشخاصًا أو شركات أو مؤسسات ستتقدم للجنة تشكل من المحافظين او رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، للقيام بهذا التنظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنه سيجرى فسخ العقود مع الشركات أو الأشخاص التي تخالف الاشتراطات التي وضعتها اللجنة الخاصة بالمحافظة.

وبالنسبة لـ"السايس"، قال قاسم: "ممكن يشتغل من خلال هذا الشكل المؤسسي المؤمن بعدد ساعات معينة في اليوم مرتديًا زيًا موحدًا ويتعامل بشكل آدمي".

وأوضح، أن القانون الجديد ينظم الحياة ويقلل الاحتكاك المباشر والابتزاز، مشيرًا إلى أن السايس سيعمل من خلال نظام يحفظ له حقه وحق صاحب المركبة.

وبالنسبة لشروط قبول "السايس"، قال: "يجب ألا يقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو تعدى على نفسه مالم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلًا على شهادة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة بأنه خالٍ من تعاطي أي مواد مخدرة، وإلا ستلغى رخصته إذا حصل عليها".