"يوسف": صرف حافز الـ150 جنيها لصحفيي المؤسسات القومية غدا

قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تلقى العديد من الاستفسارات بشأن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمؤسسات القومية عن شهر يوليو، موضحا أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى.

وتابع يوسف في تصريح له قائلا "وعلمت بمحاولة الهيئة لسرعة صرف بدل التدريب خلال هذا الشهر بدلا من الانتظار لصرف بدل شهر يوليو مع شهر أغسطس مثلما كان يحدث كل عام، نظرا لانتهاء السنة المالية، وتنتظر الهيئة إرسال المؤسسات لكشوفات الصحفيين والعاملين بها من أجل إرسالها لوزارة المالية واعتماد الإعداد الجديدة لصرف البدل فى اسرع وقت".

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه سيتم تحويل مبلغ الحافز الشهرى للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والذى اقرته الهيئة، بقيمة 150 جنيها شهريا لكل فرد، حيث سيتم توجيهه غدا إلى المؤسسات لسرعة صرفه للعاملين.