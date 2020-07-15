"الصحفيين" تفتح باب تقديم مستندات "قرعة الإسكان الاجتماعي 2020"

"الصحفيين" تفتح باب تقديم مستندات "قرعة الإسكان الاجتماعي 2020"
كتب:
أحمد البهنساوى
11:45 ص | الأربعاء 15 يوليو 2020
أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، فتح باب تقديم المستندات الخاصة بالزملاء الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة العلنية التي أجريت يوم السبت الماضي.
وقالت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، التي يترأسها محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في بيان لها، إنَّ المستندات المطلوبة تُقدم لدى لجنة الإسكان بالدور الثاني (داخل ملف) وهي كالتالي:
1- صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية).
2- بالنسبة للزملاء بالصحف القومية شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين يذكر فيها بدل النقابة، موضحا بها الرقم التأمينىيلكل منهما.
3- بالنسبة للصحفيين بالصحف (الحزبية والمستقلة) يتمّ تقديم الشهادة المذكورة بالبند 2 إضافة إلى شهادة بالبدل.
4- بالنسبة للمطلقات يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند 2 وشهادة من محكمة الأسرة بالحصول أو عدم الحصول على نفقة شهرية.
5- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة).
6- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى باسمه أو باسم صاحب العقار وصورة عقد الإيجار.
7- بالنسبة لذوى الإعاقة والااحتياجات الخاصة تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.
8- ايداع 300 جنيه مصاريف الاستعلام المقررة في خزينة النقابة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضح بيان اللجنة أنَّ شروط الحصول على الوحدة المدعومة تتضمن:
1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة في بداية الحجز.
2- ألا يتجاوز صافي الدخل للأسرة متضمن البدل 5700 جنيهًا شهرياً وللأعزب 4200 جنيهًا شهرياً.
3- ألا يكون حصل على أى وحدة سكنية أو أراضى مدعمة من الدولة.
4- ألا يكون مالك لأي وحدة أو لأي عقار (الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر).
وأشارت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين إلى أنَّ مواعيد التقدم كالتالي:
1- وحدات مدينة الشروق السبت والأحد 18 و19 يوليو.
2- وحدات مدينة العبور الإثنين والثلاثاء 20 و21 يوليو.
3- وحدات مدينة أكتوبر الأربعاء والسبت 22 و25 يوليو.
4- باقي المحافظات يومي الأحد والأثنين 26 و27 يوليو.
5- المتأخرون عن تقديم الأوراق بجميع المحافظات يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يوليو.