"الصحفيين" تفتح باب تقديم مستندات "قرعة الإسكان الاجتماعي 2020"

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، فتح باب تقديم المستندات الخاصة بالزملاء الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة العلنية التي أجريت يوم السبت الماضي.

وقالت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، التي يترأسها محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في بيان لها، إنَّ المستندات المطلوبة تُقدم لدى لجنة الإسكان بالدور الثاني (داخل ملف) وهي كالتالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية).

2- بالنسبة للزملاء بالصحف القومية شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين يذكر فيها بدل النقابة، موضحا بها الرقم التأمينىيلكل منهما.

3- بالنسبة للصحفيين بالصحف (الحزبية والمستقلة) يتمّ تقديم الشهادة المذكورة بالبند 2 إضافة إلى شهادة بالبدل.

4- بالنسبة للمطلقات يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند 2 وشهادة من محكمة الأسرة بالحصول أو عدم الحصول على نفقة شهرية.

5- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة).

6- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى باسمه أو باسم صاحب العقار وصورة عقد الإيجار.

7- بالنسبة لذوى الإعاقة والااحتياجات الخاصة تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.

8- ايداع 300 جنيه مصاريف الاستعلام المقررة في خزينة النقابة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح بيان اللجنة أنَّ شروط الحصول على الوحدة المدعومة تتضمن:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة في بداية الحجز.

2- ألا يتجاوز صافي الدخل للأسرة متضمن البدل 5700 جنيهًا شهرياً وللأعزب 4200 جنيهًا شهرياً.

3- ألا يكون حصل على أى وحدة سكنية أو أراضى مدعمة من الدولة.

4- ألا يكون مالك لأي وحدة أو لأي عقار (الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر).

وأشارت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين إلى أنَّ مواعيد التقدم كالتالي:

1- وحدات مدينة الشروق السبت والأحد 18 و19 يوليو.

2- وحدات مدينة العبور الإثنين والثلاثاء 20 و21 يوليو.

3- وحدات مدينة أكتوبر الأربعاء والسبت 22 و25 يوليو.

4- باقي المحافظات يومي الأحد والأثنين 26 و27 يوليو.

5- المتأخرون عن تقديم الأوراق بجميع المحافظات يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يوليو.