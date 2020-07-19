أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تشكر وزيرتي الثقافة والصحة

حرصت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على التقدم بالشكر للدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وأطباء مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية على كل ما بذلوه من أجل علاج الفنانة.

ونشرت الأسرة عبر حساب الراحلة بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بيانًا جاء كالتالي: "تتقدم أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بكل الشكر والامتنان لكل من قدم لنا واجب العزاء، ونخص بالشكر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية لرعايتهم الفقيدة اثناء تواجدها بالمستشفى وكرم اهتمامهم".

وتابعت: كما نخص وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وكل الفنانين والإعلاميين والأصدقاء الذين قدموا لنا التعازي والمواساة وكذلك جمهورها ومتابعيها من داخل مصر وخارجها.