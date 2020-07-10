لطيفة: عمرو أديب أبكاني على رجاء الجداوي.. ومعجبة بصوت حسن شاكوش

موهبتها الفريدة وصوتها العذب، جعلاها تحصل على مكانة كبيرة داخل قلوب جمهورها بالوطن العربي، كما تميزت لطيفة، بحضورها القوي على مسرح الرحباني كمطربة، ولم تقتصر موهبتها على الغناء فقط، لكنها خاضت تجربة التمثيل، في فيلم "سكوت هنصور" عام 2001، بتوقيع الراحل يوسف شاهين.

"لطيفة" تحدثت لـ"الوطن"، عن أحدث ألبوماتها "أقوى واحدة"، الذي تم طرحة قبل أزمة كورونا بشهرين، كما تحدثت عن كواليس أغنية "للشمس"، التي تبث روح التفاؤل في ظل كورونا، كما عبرت عن رأيها في حفلات الأون لاين، وعلاقتها بالراحلة رجاء الجداوي.. ومشروعها المنتظر مع الفنان محمد منير.

بعد أن وصفه البعض بأنه يدعو للأمل وبث روح التفاؤل.. حدثينا عن كليب "للشمس"؟

الحمدلله ردود الأفعال مرضية جدا بالنسبة لي، وهذه الفتره كان الجمهور يحتاج لهذه النوعية من الأغاني التي تشع الأمل لكسر جو الحظر والجلوس في المنزل.

جهزتي لأغنية "الشمس" خصيصا بسبب ظروف كورونا؟

بالفعل كان من المفترض أن أطرح أغاني باللهجة التونسية، ولكن غيرت خطتي بسبب كورونا والظروف التي سادت العالم، والحبسة التي عاش فيها الجميع.

ففكرت أنا والملحن والشاعر تقديم أغنية تشع بهجة وتبث الأمل فقدمنا "للشمس".

أجرى تسجيل "للشمس" فى 3 دول مخلفة بالفعل؟

بالفعل تم تسجيل الأغنية في 3 دول بسبب كورونا، في تونس ومصر ولندن لعدم وجود طيران وكان صعب أن ألتقي تلك الفترة الملحن، فكان صعب أن يأتي مصر، وكان صعب عليا أن أسافر تونس بسبب غلق الطيران، رغم أن الأغنية تونسية شكلها وموسيقتها والعازفين كلها تونسية في تونس والحمدلله رغم أعدادها عن بعد، إلا أنها قدمت بشكل جيد.

أكان كورونا السبب في ظهور معظم مشاهدك بـ"الكليب" داخل ستوديو؟

بالفعل تم تصوير لقطات من الكليب في مصر بالاستوديو، وباقي مشاهد الكليب جاءت من وزارة السياحة بتونس، حيث أرسل لي هذه المشاهد "الديوان الوطني للسياحة" بتونس، والحمدلله ظهر الكليب بالشكل الجديد، الذي أحبه الجمهور.

ماذا فعلت لطيفة وقت الحظر؟

التزمت المنزل أنا وعائلتي طوال فترة الحظر، ولم أذهب إلى الاستديو سوى 3 مرات، من أجل تسجيل كليب "للشمس"، وكنت أحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكنت أقضي باقي وقتي مع أمي وأخواتي.

لماذا فضلت قضاء فترة الحظر في مصر ولم تسافري تونس؟

أنا عاشقة لمصر، وعيشتي كلها أنا وأسرتي في مصر، فهي بلدي الثاني الذي اعتز به، فأنا متواجدة في مصر بشكل مستمر منذ حوالي 20 عام.

لم تقدمي حفل أون لاين حتى الآن رغم نجاح هذه الحفلات وتصدرها التريند.. لماذا؟

أحب أن اتكلم في هذه النقطة، فمن وجهه نظري وبصراحة شديدة، لم أرى أي حفل أون لاين، لاقى النجاح الكاسح، لأن الحفل هو الجمهور، بالنسبة لي مازلت لم أشعر بتشجيع تجاه حفلات الأون لاين، إلى أن ربنا يسهلها وتعود الحفلات.

ولكن ممكن أقبل هذا الموضوع إذا كان "شو" في ستوديو، لكن الحفل لا يطلق عليه اسم حفل طالما لم يوجد جمهور.

ماذا عن مشروعك مع الكينج محمد منير؟

مشروعي أنا والكينج مازال قائما، وإن شاء الله متفائلين أن نقدم عمل جيد يسعد الجمهور، لكن تتحسن الظروف العامة ونبدأ بالعمل فيه.

وما رأيك في أغاني المهرجانات.. وتعليقك على قرار منعها؟

أغاني المهرجانات لها جمهورها وناسها، لكن لابد أن تقدم بالتزامات فنية معينة في الكلام واللحن، لكن للأسف حاليا بوجود الإنترنت، لا يوجد شئ اسمه منع، فإذا تم منع أغانيهم من جهة، نجدها على الإنترنت من جهة أخرى، لكن رأيي أن المهرجانات لو تم العمل عليها جيدا، سيظهر منهم شكل غنائي جيد، وهناك أصوات جيدة أعجبتني مثل حسن شاكوش في "بنت الجيران".

ماذا عن علاقتك بالراحلة رجاء الجداوي.. وإلى أي درجة أثرت فيك حلقة عمرو أديب؟

من يوم سماعي خبر وفاة رجاء الجداوي، وأنا أبكي، رجاء غالية عليا جدا، فهي مثال للمرأة المصرية المثقفة المحترمة الأنيقة البسيطة المتعلمة، رجاء ليست فنانة عادية فهي فنانة لها بصمة كبيرة جدا.

وما يؤلمني أكثر أنني كنت أتحدث معها يوميا، قبل منع الموبايل عنها داخل المستشفى، وكان لديها أمل كبير أنها ستكون بخير، وكان لدي أمل أنها ستقوم بالسلامة، بسبب الأمل الذي بداخلها، كل يوم كنت أفتح الموبايل وأنا قلقانة اسمع خبر وفاتها، إلى أن جاء بالفعل الخبر الذي ألمني.

رجاء عاصرت كل الأجيال، ونجحت مع كل الأجيال، وطورت من نفسها، ولها بصمة خاصة بها.

وحلقة عمرو أديب عن رجاء الجداوي، أبكتني وأثرت فيا بشكل كبير جدا.

لماذا لم تقدمي على تجربة التمثيل مرة أخرى؟

أعشق التمثيل، ولكن القدوم على هذه الخطوة بالنسبة لي، لابد أن يكون بترتيبات خاصة بموضوع جيد جدا، سيناريو جيد أو بمعنى أوضح أن يكون عمل متكامل يجذبني.

معروف عنك تفاعلك مع جمهورك ومتابعيك.. ماذا تعني لك السوشيال ميديا؟

أحب السوشيال ميديا جدا، وأحب التواصل مع جمهوري الذي يتفاعل معي بشكل يومي ومتابع أعمالي والأغاني الخاصة بي كلها، السوشيال ميديا جعلتني أتفاعل مع جمهوري وأقرب منه بشكل رائع.

تجربة "في الاحلام" حققت نجاحا كبيرا.. أبسبب جرأة الموضوع وهو الخيانة الأسرية؟

الحمدلله أغنيه "في الأحلام"، كان لها ردود فعل جيدة جدا، وسعدت بها، وألبومي الأخير "أقوى واحدة"، به أغاني تستحق أن تكسر الدنيا، لكن ننتهي من كورونا، وترجع الحفلات والأغاني، تحصل على حظها بشكل أفضل.

ماذا عن جديدك الفترة المقبلة؟

صورت أغنيتين باللهجة التونسية، الأيام الماضية، بعيدا عن الألبوم وسيتم طرحها تباعا.

ومع الأسف لا أحد يعلم ماذا سيحدث أو يمكن أن يخطط له، في ظل كورونا، أنا ألبومي تم طرحه قبل كورونا بشهرين، وهشتغل علي ألبومي أكتر الفتره المقبلة، لكي يأخذ حقه.