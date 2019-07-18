أعلن الفنان محمد صبحي، عن وفاة الفنان شوفي طنطاوي، صباح اليوم الخميس، والذي شارك معه في مسلسل "عائلة ونيس"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

صبحي ناعيا الفنان: لم أجد في رحلتي مخلصا مثلك

وكتب صبحي: "البقاء لله، رحل شوقي طنطاوي، أكثر المخلصين على مدار 50 عامًا، واليوم بكل أسى وحزن عميق، أُعزي نفسي وأسرتك وجمهورك، تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي، رحلت وتركتني، أنت الذي جئت لي تلميذًا في ثانوي عام 1969 لتشترك في عرض (هاملت) وبقيت بالفرقة حتى الآن".

ونعى صبحي الفنان الراحل قائلًا: "خمسون عامًا مضت، كنت فيها الصديق الوفي والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصًا وفيا، كنت لآخر لحظة رجلًا، كنت فنانًا ملتزمًا وأبًا صالحًا لأسرتك، صديقي الحبيب أفتقدتك، ولا أعلم كيف سيكون حالي عندما أفقد أغلى الناس، ستظل مثلًا عظيمًا أثرت في حياتي وفني، أنت جزء كبير من فرقة (استوديو الممثل)".

وختم صبحي نعيه للفنان الراحل بقوله: "أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان، وستظل في قلبي، في القلب من قلبي، كما قلتها لك مرارًا".

وبدأ شوقي طنطاوي مشواره الفني في منتصف الثمانينيات، وهو ممثل مسرحي وتليفزيوني وأحد أفراد فرقة الفنان محمد صبحي المسرحية، وفي مطلع الألفية الثانية عمل مساعدًا للإخراج في التليفزيون.

أدى في المسرح والتليفزيون أدوارًا ثانوية، تميل إلى الطابع الكوميدي ومن مسرحياته "المهزوز " 1985 و"عائلة ونيس" 1995، و "ماما أمريكا" 1998، و"لعبة الست" 2000، ومن المسلسلات التي عمل بها "القنفذ" 1997، "ملح الأرض" 2004، و"رجل غني فقير جدا" 2007، واشتهر بدور "مطاوع" في مسلسل يوميات ونيس بأجزائه السبعة.