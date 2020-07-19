طرح ألبوم إليسا "صاحبة رأي" في الأسواق 1 أغسطس

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن موعد طرح ألبوم الفنانة اللبنانية إليسا الجديد، صاحبة رأي، في الأول من شهر أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تطلق الشركة احدى اغنيات الألبوم قبل طرح الالبوم وبالتحديد فى 23 من شهر يوليو الجاري.

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن أسم البومها الجديد الذى من المقرر أن يطلق بعد أيام حيث أختارت له أسم "صاحبة رأي".

وقالت إليسا عبر صفحتها عن أسم الالبوم :"أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري". اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

وظهرت إليسا على بوستر الألبوم وهي نائمة على سرير ومغطاة، ويظهر اجزاء من جسدها.