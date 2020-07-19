زيمبابوي تعتقل 100 ألف شخص انتهكوا إجراءات مكافحة كورونا

قالت الشرطة في زيمبابوي إنه تم القبض على أكثر من 105 آلاف شخص في البلاد منذ مارس، لانتهاكهم اللوائح التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشرطة أن حوالي 1000 شخص اعتقلوا في اليومين الماضيين بتهمة "الحركة غير الضرورية" أو لعدم ارتداء أقنعة الوجه، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وخففت زيمبابوي قليلاً القيود المفروضة لمواجهة "كورونا"، حيث تم تأكيد حوالي 1500 إصابة فقط بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

ويتهم المناهضون للحكومة أنها تستخدم إجراءات مواجهة الفيروس لاستهداف المعارضة واعتقال النشطاء، وهو ما تنفيه الحكومة.

وتقوم جماعات المعارضة والمجتمع المدني بالتعبئة لاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يوليو للمطالبة بتنحي الرئيس إيمرسون منانغاغوا.

وبموجب اللوائح الحالية، يتعين على جميع العائدين من الخارج البقاء في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع في منشأة توافق عليها الحكومة، ووفقا للشرطة، فر ما مجموعه 276 شخصاً من مراكز الحجر الصحي، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

وأضافت الشرطة أن نحو 30 منهم قُبض عليهم وسيحاكمون بتهمة تعريض أسرهم ومجتمعهم لمخاطر الفيروس.