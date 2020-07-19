جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوثق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي

وثق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للحصول على العلامة الزرقاء لنشر كافة المعلومات والبيانات التى تخص الجهاز وتلقي استفسارات المواطنين، ولضمان عدم استغلال اسم الجهاز فى اى معلومات أو بيانات غير سليمة.

يأتي هذا التوثيق من منطلق حرص الجهاز على تنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من التواصل المستمر مع المواطنين عبر القنوات الرسمية وإتاحة كافة البيانات والمعلومات من خلال الحسابات الرسمية للقضاء علي تبادل أي معلومات وبيانات غير صحيحة.