"المخابز": خفض وزن رغيف العيش 20 جراما مع الإبقاء على سعره بـ5 قروش

قالت مصادر بالشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية بصدد الإعلان عن التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز خلال أيام، بحيث سيتم تحرير سعر الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن، فيما سيتم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم.

وكشفت المصادر، لـ"الوطن"، أن التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز ستتضمن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

وأكدت المصادر التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد اتفاق تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي على تحمل قيمة التأمينات للعمالة بالمخابز بالكامل دون أي أعباء على أصحاب المخابز، وتنص على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يومياً تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال، وذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الشعبة امس الأول بمقر الغرف التجارية.

وكانت المخابز قد طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين.

وكان البند الخاص بدفع صاحب المخبز التأمين تسبب في أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز، حيث احتج عدد كبير من أصحاب المخابز بالمحافظات على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدى وزارة التموين تقترب من مليار جنيه.

وتفرض المنظومة الجديدة على كل مخبز دفع تأمين لمدة 3 أيام عند الحصول على طن الدقيق "استخراج 82%" لإنتاج الخبز المدعم، بينما كان فى العقد القديم يحصل المخبز على الدقيق المدعم على سبيل الأمانة، وتتم المحاسبة على ما تم استهلاكه كل 3 أيام.