كشف ملابسات العثور على جثة موظف في الزراعات بالأقصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر في كشف ملابسات العثور على جثة مواطن مذبوح وملقاة وسط الزراعات بمنطقة شرق السكة وسط المحافظة.

وتبين بعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص استدرجوا القتيل من محل بقالته أمام موقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة إلى داخل الزراعات والتخلص منه ذبحًا.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء حمدي هاشم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة لمواطن مذبوحة وملقاة وسط الزراعات بمنطقة شرق السكة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد جادو، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، وتم الانتقال لموقع الحادث، وبفحص ملابس ومتعلقات الضحية تبين أن الجثة لموظف بمجلس مدينة الأقصر ويدعي "محمد"، وشهرته " أبو المهاود" في بداية العقد الرابع من العمر، وتم رفع البصمات من موقع الحادث للتعرف على هوية مرتكبي الجريمة.

وقالت التحريات إن المجني عليه كان يجلس أمام محله، وأن هناك 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية، أتوا وجلسوا مع الضحية لفترة طويلة بمحل البقالة الخاص به عليه أمام موقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة، ثم قاموا باستدراجه إلى داخل الزراعات بعيدًا عن أعين المارة وقاموا بذبحه وإلقاء جثته وسط الزراعات وفروا هاربين.

وقام رجال مباحث مديرية أمن الأقصر بتفريغ الكاميرات، واستجواب الشهود على الواقعة لسرعة الكشف عن هوية المجرمين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما أمرت بانتداب رجال الطب الشرعي لفحص جثمان القتيل.