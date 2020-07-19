الأقصر تستعد لإدراج مستشفياتها ضمن نظام التأمين الصحي الجديد

واصلت مديرية الصحة بالأقصر، اليوم الأحد، استعدادتها قبيل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي أجراها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمحافظة، لمتابعة الخطوات النهائية الممهدة لانطلاق المنظومة.

وقال مصدر خاص بالمديرية، إن المحافظة ستشهد الأيام القليلة المقبلة إغلاق جميع مستشفيات العزل، وهي مستشفى إسنا والقرنة وأرمنت والأقصر العام، والأقصر الدولي، لتعود إلى طبيعة عملها السابق كونها من المستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، على أن يُستثنى من القرار مستشفيي العديسات والحميات حيث سيتم تخصيصهما لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استئناف تسجيل بيانات المواطنين، من خلال إطلاق أتوبيس التأمين الصحي الشامل لتوعية المواطنين وتسجيل ملفاتهم ضمن المشروع الجديد، لتسجيل بيانات أهالى المدينة ضمن المنظومة الصحية الجديدة.